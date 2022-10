Einen Tag nach seinem 48. Geburtstag nahm Martin Hoi einen neuen Weltrekord in Angriff. In der Terra Mystica in Bad Bleiberg zerrte der St. Veiter die Batterielok mit vier Waggons, in denen 49 Passagiere Platz genommen hatten, 20 Meter aus dem Stollen des Bergwerkmuseums hinter sich her.