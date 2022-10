Neun Jahre lang leitete Irene Huditsch (42) in der "Esterhazy Unternehmensgruppe" in Eisenstadt den Bereich Tourismus und Events. "Man kann sagen, das war eine gute Vorbereitung", sagt sie darüber, was ihre Tätigkeit nun beim St. Veiter Stadtmarketing (STAMA) betrifft. "Ich habe bei Esterhazy die Tourismusschiene aufgebaut." Die Bandbreite der Tätigkeit war groß, von der Oper im Steinbruch St. Margerathen bis hin zu touristischen Angeboten innerhalb der Esterhazy-Forstwirtschaft reichte der Bogen der Angebotspalette aus dem Hause Esterhazy.

Große Pläne für St. Veit

St. Veit biete genug Möglichkeiten, wo man ansetzen könne, sagt Huditsch. Auch bei der Positionierung als nachhaltige Stadt, von E-Mobilität über die Photovoltaik bis zum Radtourismus. "Die Spanne zwischen Moderne und Historie" sei ebenso geeignet, um hier anzudocken im Bereich Tourismus. Diesen sieht sie im stadtbelebenden Kongressbereich - der noch verstärkbar sei - ebenso wie im Urlauber- und Besuchertourismus. Dem Fuchspalast mehr Wind unter in die Segel zu bringen mit touristischen Gästen ist ebenso ein Vorhaben, wie der Fokus auf Veranstaltungen in Blumenhalle, Rathaus, Bürgerspital.

Die gebürtige Klagenfurterin, die nach 20 Jahren im Burgenland mit ihrem Mann und ihrem Sohn wieder nach Kärnten zurückkehrte, ist gerade mitten im Einarbeiten. Sie sagt über sich selbst und ihre Art, zu arbeiten: "Ich bin ein totaler Freund von Teamarbeit, nur so kann man die Kräfte bündeln. Die Leute sind ja motiviert, es braucht nur jemand, der daran erinnert, dranbleibt und zieht."

Budget nicht "überlasten"

Gerade jetzt sei man in der Budgetphase. "Das heißt, wir überlegen, was können wir im nächsten Jahr machen, es gilt ein Budget zu finden, mit dem man gestalten kann, aber die Stadt nicht über die Maßen belastet." Was Huditsch beim Arbeiten mag? "Handschlagqualität und den Willen, gemeinsam zu arbeiten." Sie brauche auch Kreativitiät, und die Möglichkeit, über Probleme zu brüten. "Sonst wird mir langweilig."

Ewiges Thema ist die Innenstadt, es sind viele Geschäftsflächen frei. D werde sie in Diakog treten, mit allen Privatbesitzern. "Und da muss man auch über Erwartungshaltungen reden", spielt sie etwa auf Mithöhen an, die dem vorliegenden Standard nicht ebenbürtig sind. Denn sie alleine könne keine Wunder wirken. Aber: "Andere Städte haben dasselbe Problem. Ich bin ein Freund von Netzwerken. Man kann da zusammenarbeiten."