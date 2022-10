Das Lerncafé in der Grabenstraße 34 in St. Veit gibt es, weil nicht alle Kinder die Schule ohne Hilfe bewältigen können, Eltern oft das Geld für Nachhilfe fehlt, die Wohnsituation für das Lernen ungeeignet ist oder die Deutschkenntnisse eines Kindes für den Schulerfolg noch nicht ausreichen. Die "Bildungsschmiede", in der Lernen und Freude Hand in Hand gehen, wird auch vom Round Table 23 (RT 23) St. Veit unterstützt. Dem Club junger Männer zwischen 18 und 40 Jahren liegt die Förderung freundschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in St. Veit und Umgebung sowie die Hilfe für Menschen in Not sehr am Herzen.

RT 23 hat sich bereits 2021 bereiterklärt, für drei Jahre jeweils 5.000 Euro für den Betrieb des Lerncafés zu sponsern. In Summe kommen 15.000 Euro zustande. Für Round Table-Präsident Franz Josef Knappinger ist das eine Ehrensache, denn: "Wir nehmen unsere Verpflichtung der Allgemeinheit gegenüber sehr ernst. Selbst als jung definierter Serviceclub ist es uns immer ein Anliegen, die Jugend in der Region zu fördern." Und Past-Präsident Michael Pöttler ergänzt: "Durch die längerfristige Kooperation mit dem St. Veiter Lerncafé können wir einen nachhaltigen Beitrag für die Zukunft der Kinder leisten."

Anrecht auf Bildung

Im von Hanna Karina Czell geleiteten Lerncafé erfahren 14 Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis 15 Jahren Nachhilfe – kostenlos. Fünf freiwillige Lernhelferinnen und Lernhelfer unterstützen die Kinder und Jugendlichen bei ihren Hausaufgaben und lernen mit ihnen für Schularbeiten und Tests. Sie schenken ihnen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Außerdem gibt es eine gesunde Jause und Freizeitaktivitäten.

Caritasdirektor Ernst Sandriesser freut sich über die großzügige Spende für das Lerncafé St. Veit und dankt Round Table 23, denn: "Bildung ist die beste Armutsprävention. Kinder und Jugendliche haben ein Anrecht darauf. Mit einer guten Ausbildung steigen ihre Chancen auf eine soziale Teilhabe im Leben. Es soll ein fairer Zugang zur Bildung für alle ermöglicht werden, damit keine Begabung und kein Talent verloren gehen."

Lernhelferinnen gesucht

Die Caritas betreibt in Kärnten neun Lerncafés und sucht besonders für St. Veit noch freiwillige Lernhelferinnen und Lernhelfer insbesondere in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Wer Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen und etwa zwei Stunden am Nachmittag Zeit pro Woche bei freier Zeiteinteilung hat, melde sich via E-Mail: freiwillig@caritas-kaernten.at; Telefon: 0463/55 5 60-921.