Zu drei Einbruchsdiebstählen und einem Einbruchsversuch kam es in der Nacht auf Freitag in Weitensfeld, Bezirk St. Veit/Glan. Die Täter dürften in der Zeit zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr in der Früh zugeschlagen haben. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließ sich einer der unbekannten Täter absichtlich in einem Gastronomiebetrieb einsperren. Als die Luft rein war, brach dieser dort zwei Sparvereinskästen auf und stahl daraus das Bargeld. Anschließend drang der Unbekannte mit einem aufgefundenen Schlüssel bis zum Büro vor, wo er aus Brieftaschen und Geldkassetten ebenfalls Bargeld stahl.

Sparvereinskästen im Visier

Doch das war nicht der einzige Vorfall in dieser Nacht. In der Folge kam es zu weiteren Einbrüchen in der Gemeinde. Aus einem Geschäftslokal wurde von unbekannten Tätern ebenfalls Bargeld gestohlen, jedoch in geringer Menge. Auch in einem weiteren Gastronomiebetrieb waren die Einbrecher erfolglos. Auch dort wurden Sparvereinskästen aufgebrochen, Geld wurde jedoch keines gefunden. Beim Versuch in eine Autowerkstätte einzudringen, scheiterten die Täter schließlich. "Durch die Einbrüche entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages", heißt es vonseiten der Polizei.