Keine Angst, am nächsten Tag ist Nationalfeiertag, es darf also ausgeschlafen werden. Die Stadtkapelle Althofen veranstaltet am Dienstag, dem 25. Oktober ein Frühschoppen in der Nacht. Ort ist dieMan fängt allerdings früh an, um 18 Uhr ist Einlass, um 19 Uhr geigen die Ersten auf. "Frühschoppen am Sonntag kennt jeder. Aber die „Lange Nacht" des Frühschoppens kennt noch keiner", heißt es launig seitens der Stadtkapelle. "Wir, die Stadtkapelle Althofen möchten dies ändern und machen die Nacht zum Tag." Ein "Frühschoppen der Superlative" soll der Abend werden.

Das Motto lautet:Ein Abend, zwei Bühnen und jede Menge Livemusik. Natürlich geht auch die Stadtkapelle Althofen selbst auf die Bühne. Des weiteren laden vier Musikgruppen das Publikum auf eine musikalische Reise ein: von Marschmusik, Volksmusik und Austropop bis hin zur Filmmusik wird alles mit dabei sein. Es spielen die "Lehrerkrainer" (fünf Musiklehrer aus Kärnten) , die "Woutl Musi" (steirischer Einschlag), die "Zomgwürfelten" (ganz der Blasmusik verschrieben) und das "Glantaler Quartett" (kommen aus der Glantaler Blasmusik). Man will so ein Erlebnis für Jung und Älter bieten. Im Vorverkauf kostet das die Besucher acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro.