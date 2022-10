Der Herr der Masken

Am 22. und 23. Oktober steigt im Kulturhaus Kraig die erste Kraumpus- und Perchtenausstellung - und er ist der Stargast. Martin Weiss aus Zweikirchen hat sich der Maskenschnitzerei verschrieben, im Laufe eines Jahres entstehen rund 100 schaurige Werke. Geschnitzt habe er schon als Kind gerne, als 12-Jähriger fertigte er seine erste Krampusmaske an: „Ich bin gerne bei Krampusumzügen mitgelaufen und mir hätte keiner eine Maske gekauft.“ Nach dem Abschluss der HTL für Innenausbau in Villach machte er sich bereits 2005 als gewerblicher Bildhauer selbstständig. Wenn er über seine kreative Arbeit spricht, gerät der er ins Schwärmen: „Das heimische Zirbenholz ist ein traumhafter Werkstoff, es ist gut zu bearbeiten, und ich mag den Geruch.“ Die Kunden für seine Perchtenmasken kommen aus ganz Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol: „Es gibt verschiedene Größen für Männer, Frauen und Kinder. Die Holzmaske wird zum Schluss innen mit Schaumstoff, der dann mit Rehleder überzogen wird, an das jeweilige Gesicht angepasst.“

Martin Weiss © Gert Köstinger

Der Mann für die Öffentlichkeit

Will man sich ein Beispiel von perfekter Öffentlichkeitsarbeit vor Augen führen, kann man sich getrost an der Arbeit von Willi Mitterdorfer und seinem Team orientieren. Die Mitglieder der FF Althofen leben nämlich die Transparenz ihres Wirkens - das ganze Jahr über wird die Bevölkerung in die Arbeit der Lebensretter vorbildhaft eingebunden. Am 29. Oktober lädt die Wehr wieder zum Fest in das Rüsthaus. Brandinspektor Mitterdorfer, Schriftführer und für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, hat dafür extra eine Homepage erstellt. Mit Videos, Audios, Fotos, Speisekarte, Parkplatz-Liste und einer Auflistung aller Programmpunkte und Angebote. Die Wehr weiß: Wer potentielle Mitglieder ansprechen, Gäste motivieren will, der braucht einen professionellen Auftritt. Den bietet die Althofener Wehr - im Einsatz, wie auch bei der Vertretung nach außen. Wer sich selbst ein Bild machen möchte: www.ff-althofen.at/fest22.

Willi Mitterdorfer © Wilfried Gebeneter

Rückblick auf das letzte FF-Fest 2019:

Sein Team ist täglich für Brustkrebspatientinnen da

Chef Jörg Tschmelitsch und die Mitglieder seines Teams sind 365 Tage im Jahr für Patienten da - aber besonders im Monat Oktober stehen die Expertinnen und Expterten des Brustkrebszentrums im St. Veiter Krankenhaus der Barmherzigen Brüder im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Der Oktober gilt nämlich als Brustkrebsmonat. Die Diagnose Brustkrebs ist für Betroffene und deren Angehörige ein tiefer Einschnitt, der Ängste auslöst und Sorgen bereitet. Die optimale Behandlung zu finden und sich bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegekräften in guten Händen zu wissen, ist daher sehr wichtig. Seit über 20 Jahren vereint das Brustzentrum Kärnten alle Fachbereiche zur Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der weiblichen und – in selteneren Fällen – der männlichen Brust. Zum Netzwerk gehören alle an der Diagnostik und Behandlung von Brustkrebs beteiligten Expertinnen und Experten aus den Bereichen Chirurgie, Radiologie, Radio-Onkologie, Innere Medizin, Pathologie, Anästhesiologie, „Breast Care Nurses“, dem psychologischen Dienst, der Physiotherapie, dem Sozialdienst und der Seelsorge. Wichtig für die Diagnostik sind bildgebende Untersuchungen der Brust. Früh erkannt, ist Brustkrebs gut behandelbar.