In der Zeit zwischen dem 17. Oktober und em 19. Oktober wurden in Althofen in zwei Gebäuden insgesamt drei Kellerabteile aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter gelangten durch Aufbrechen der Bogenschlösser in die Abteile und stahlen daraus zwei Elektrofahrräder und ein Mountainbike.

Aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. In Summe entstand den Geschädigten ein Schaden von mehr als zehntausend Euro.

Spurensicherung wurde in den Kellerabteilen durchgeführt. Die Ermittlungen laufen.