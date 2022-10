Am 7. November wird die Sörger Volksschule ganz offiziell in das Unesco-Netzwerk der Schulen aufgenommen – als erste Volksschule Kärntens. Damit wird der Bildungseinrichtung ganz offiziell "Modellcharakter, der sich in einer besonderen pädagogischen Grundhaltung ausdrückt" attestiert. Eigentlich ein Grund zum Feiern für den dortigen Elternverein.