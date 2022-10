Die Stadthalle in Althofen ist die einzige Eishalle im Bezirk St. Veit. „Die Stadthalle hat ab sofort für große und kleine Eisläuferinnen und Eisläufer geöffnet. Der aktuellen Energiekrise und den damit verbundenen Mehrkosten treten wir mit einigen Änderungen entgegen“, sagt Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA). So wird in den Umkleidekabinen die Temperatur in der Nacht auf 15 Grad abgesenkt. In der Stadthalle wurden bereits vor neun Jahren energiesparende LED-Lichter montiert. Dennoch werden nun bei den Trainings der Eishockeymannschaften die Lichter reduziert, alle 104 Scheinwerfer sind nur bei den Matches in Betrieb. Die Temperatur der drei bis vier Zentimeter dicken Eisfläche wurde von minus acht Grad auf minus sechs Grad angehoben, um Energie zu sparen.

Rückschau auf die Eisdisco im Frühjahr:

Neben dem Heimatverein, dem EHC Althofen, trainieren hier Kampfmannschaften und Hobbyvereine aus dem Bezirk St. Veit. Nicht nur Althofenerinnen und Althofener gehen dem frostigen Vergnügen nach: Unter anderem nehmen Schulklassen aus dem ganzen Bezirk das Eislaufen in Althofen in Anspruch. „In der vergangenen Saison waren die von der Stadtgemeinde Althofen organisierten Eisdiscos ein voller Erfolg. Mit cooler Musik lässig über die Eisfläche gleiten, das möchten wir in dieser Saison wieder ermöglichen“, sagt Sportstadtrat Philipp Strutz.

Eintrittspreise nicht erhöht

Beinahe täglich ist die Eisfläche für das Publikum geöffnet. Die Preise wurden nicht erhöht und befinden sich nach wie vor auf "niedrigem Niveau", wie die Stadt betont: Jugendliche bis 15 Jahre und Pensionisten zahlen einen Euro Eintritt, Erwachsene zwei Euro.

Die genauen Zeiten der Publikumsläufe, laufend aktualisiert, einen monatlichen Hallenplan sowie alle Eintrittspreise findet man auf der Homepage der Stadtgemeinde Althofen unter www.althofen.gv.at.

Link zu Öffnungszeiten und Preisen:

https://althofen.gv.at/buergerservice/sport-freizeit