Lange war es ruhig um Schlagersänger Nik P. Aus gesundheitlichen Gründen musste der gebürtige Friesacher eine Zwangspause einlegen und auch ein für 15. Oktober geplantes Konzert absagen.

Ein Foto aus dem Krankenhaus, dass Nik P. vor wenigen Tagen auf seinen Social-Media-Profilen postete, ließ vermuten, wie schlecht es ihm wohl ging. "Ich befinde mich in besten Händen und bin bald wieder auf den Beinen und für euch mit 110 Prozent zurück", beruhigte der 60-Jährige seine Fans. Corona habe er aber nicht, schrieb er.

Am Freitagnachmittag meldete sich der Schlagersänger mit einer Videobotschaft bei seinen Fans. Sie können beruhigt aufatmen, denn Nik P. befinde sich auf dem Weg der Besserung. Ein Bandscheibenvorfall hatte ihm große Schmerzen bereitet. "Ich konnte weder stehen noch gehen noch laufen", sagt er. In einer Klinik in Salzburg musste er schließlich operiert werden.

"Alles ist so weit wieder gut", informiert er über seinen Gesundheitszustand und bedankt sich bei seinen Fans, die unzählige Genesungswünsche in den Kommentaren hinterlassen haben. Nik P. will so bald wie möglich wieder auf der Bühne stehen.