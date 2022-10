Aus dem Anhänger eines Traktors trat am Freitag, dem 14. Oktober, auf der B 317 in Dürnfeld eine größere Menge an Getreide aus. Die Feuerwehren Kappel am Krappfeld und Althofen wurden um 23.40 Uhr alarmiert.

Das verlorene Getreide war auf einer Länge von rund 100 Metern auf der Fahrbahn verstreut. Mithilfe eines Landwirtes und der Feuerwehren wurde die Straße gereinigt. Nach rund einer Stunde konnte die B 317 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Gegen 00.45 Uhr wurde die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt.