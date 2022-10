Gesunder Genuss

Die Kindergärten Bimbulli in Sörg und Liebenfels wurden kürzlich mit dem "Gesunder Kindergarten" Gütesiegel ausgezeichnet. Die Geschäftsführerin, Brigitte Eberhard, hat in den Kindergärten über die vergangenen Jahre verschiedene Schwerpunkte gesetzt. "Meine Kolleginnen haben das alles in den Gruppen umgesetzt, wenn man das nicht vorlebt, funktioniert es nicht", sagt die 53-Jährige. In allen 13 Kita bis Nachmittagsbetreuungsgruppen von Bimbulli wird auf einen bewussten Umgang mit sich selbst, der eigenen Gesundheit und mit seinem Körper geachtet. Bewegung, aber auch ein bewusster Genuss (wie ein Stück Schokolade) sind in den Alltag eingefügt. Die Bimbulli-Gruppe wurde im Jahr 2000 gegründet und hat 41 Mitarbeiter. 250 Kinder werden derzeit betreut.