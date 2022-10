Die Caritas-Männerberatung bietet Hilfe und eine professionelle, psychosoziale Beratung für Männer und männliche Jugendliche in unterschiedlichen Problemlagen und Krisensituationen an. In Klagenfurt und Villach sowie in Wolfsberg und Spittal gab es das Angebot – jetzt wurde auch in St. Veit eine Beratungsstelle eröffnet.

Männer in seelischer Not werden betreut

Egal, ob es Schwierigkeiten in der Partnerschaft sind, Probleme im Zuge einer Trennung oder Scheidung, Kontaktrecht- und Obsorge-Fragen, berufliche Überlastung, psychische Probleme oder die Auseinandersetzung mit der eigenen Gewaltbereitschaft: "Wann immer sich eine Ohnmacht oder Resignation breitmacht, ist es wichtig, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen", sagt Karlheinz Weidinger als Leiter der Männerberatung der Caritas Kärnten. Nicht zu verwechseln ist die Männerberatung mit der "Beratungsstelle für Gewaltprävention". In dieser werden Täter verpflichtend betreut, gegen die ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen wurde.

Männerberater Klaus Knafl hat für alle Hilfesuchenden in St. Veit ein offenes Ohr. Er sagt: "Wir sehen tagtäglich, dass unsere Hilfe greift, merken aber auch, dass Männer in seelischer Not aus Scham oft lange zuwarten, bis sie sich bei uns melden."

Das neue Angebot der Caritas in St. Veit an der Glan soll betroffene Männer frühzeitig erreichen und etwaige eskalierende Konflikte verhindern. Außerdem gehen die Männerberater in Schulen und Jugendeinrichtungen und vermitteln männlichen Jugendlichen in Workshops Verständnis zu Themen wie Gender- und Rollenverständnis, Sexualität, Gesundheit und Gewaltprävention.