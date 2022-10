Am Freitag kam es in St. Veit zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer (81) und ein Pkw-Lenker (23) beteiligt waren.

Der 81-jährige St. Veiter überquerte am Freitag gegen 11.55 Uhr mit seinem Fahrrad einen Schutzweg am Oktoberplatz (Ossiacher Bundesstraße stadtauswärts). Zur selben Zeit bog ein junger St. Veiter (23) von der Ossiacher Bundesstraße kommend in die Waagstraße ein. "Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern", informierte die Polizei in einer Aussendung. Der ältere Mann wurde bei dem Unfall verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Vor Ort durchgeführte Alkotests verliefen negativ. Sowohl das Auto als auch das Fahrrad wurden leicht beschädigt.