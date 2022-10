Die Donau Chemie in Brückl ist einer der energieintensivsten Betriebe Kärntens. Ausgehend von der Membran-Elektrolyse werden Wasser, Salz und Strom zu verschiedenen chemischen Erzeugnissen verarbeitet, etwa Lauge oder Salzsäure. Einen kleinen Teil des Strombedarfs, im Schnitt rund 5 Prozent -, deckt der 1908 gegründete Werksstandort Brückl mit Energie aus dem eigenen Wasserkraftwerk. 210 Millionen Kilowattstunden – so viel Strom verbrauchen alle Klagenfurter Haushalte - müssen pro Jahr zugekauft werden. Dabei wirkt das Werk in Brückl auch netzunterstützend und fährt die Leistung bei Bedarf runter oder nach oben, um Ausfälle im öffentlichen Netz zu verhindern.