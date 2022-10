Über das Vermögen der "SOL-Energy GmbH" in Hunnenbrunn in der Gemeinde St. Veit wurde am Landesgericht Klagenfurt am Donnerstag ein Konkursverfahren eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband AKV bekanntgegeben hat. Die Eröffnung erfolgte mittels Gläubigerantrag. Die Firma betreibt unter anderem ein Netzwerk von Solar-Ladestationen, an denen sämtliche Geräte kostenlos mit Sonnestrom aufgeladen werden können.

Die Höhe der Passiva sei derzeit noch nicht bekannt, von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen.

Forderungen einreichen

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Ferdinand Lanker aus Klagenfurt bestimmt. Forderungen können bis zum 14. November eingereicht werden.

Die Entscheidung über die weitere Vorgangsweise (Fortführung, Schließung des Betriebes, Sanierungsplan) wird bei der ersten Gläubigerversammlung am 29. November getroffen.