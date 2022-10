Mit einer Freundschaftsanfrage auf Facebook hat alles begonnen. Aus der Online-Bekanntschaft wurde Liebe und im angeblich verflixten siebenten Jahr haben Melanie Holzer und Philip Simonitti "Ja" zueinander gesagt. "Nachdem wir über Facebook ein bisserl hin- und hergeschrieben haben, haben wir uns persönlich getroffen. Es war Liebe auf den ersten Blick", erzählt die Braut. Das war genau am 25. Juni 2015. Höhen und Tiefen hat das Paar gemeinsam gemeistert.

Die beiden unternehmen viel miteinander. "Es wird nie langweilig", lachen die Hüttenberger. Ihren Jahrestag als Paar haben sie sich auch als Hochzeitsdatum am Standesamt in Hüttenberg ausgesucht.

Verliebt wie am ersten Tag

Am 25. Juni 2022 war es so weit: "Es war einfach alles perfekt", ist die Braut glücklich. "Als ich in den Trausaal kam und meine Liebe vor mir stand, zitterten meine Knie und mein Herz spielte verrückt vor lauter Nervosität. Als er sein Jawort gab, fiel all der Stress von mir ab. Ich bin einfach die glücklichste Frau, so einen tollen Mann an meiner Seite zu haben." Die Hochzeitsreise führte die beiden nach Kroatien.