Die angehenden Maturantinnen und Maturanten der HAK Althofen laden am 15. Oktober zum Ball – mit Musik und Tanz wird im Kultursaal Althofen noch einmal gefeiert, bevor der große Lernstress beginnt. Da der Ball der HAK Althofen schon einen Monat nach Schulbeginn stattfindet, begann das zwölfköpfige Ballkomitee bereits im vorigen Schuljahr mit der Planung und Organisation. "Im Frühjahr haben wir damit angefangen, die Hauptpunkte zu organisieren", erzählt Anna-Maria Kraxner, Schülerin der 5c und Ballchefin. Das Kulturhaus als Veranstaltungsort und die Musikgruppen standen relativ schnell fest, ein Thema für den Ball zu finden, das war dann doch etwas schwieriger.

Rückblick auf den Ball im Vorjahr:

"Das Thema haben wir darauf ausgerichtet, dass wir gute Mottofotos machen können und passende Deko haben", erklärt Kraxner. Alle 50 Maturanten und Maturantinnen hatten die Möglichkeit, Vorschläge für Themen abzugeben, aus den besten zehn sollte dann eines ausgewählt werden. Und wie es oft so ist: Das Thema, unter dem der Maturaball stattfinden wird, war da gar nicht dabei. Es wurde, aufgrund der besseren Möglichkeiten für Fotos und Dekoration, den anderen Ideen vorgezogen. Deshalb heißt es jetzt: "Hakapulco, beim letzten Limbo wird's eng!"

Proben, proben, proben

Der Großteil an Dekoration für den Ball wird selbst gebastelt, so entstehen seit rund zwei Wochen Theken- und Preisschilder sowie Palmen aus Buntpapier und vieles mehr. Außerdem wird fleißig für die Polonaise und die Mitternachtseinlage geübt. "Seit Schulbeginn haben wir jede Woche zwei Tanzproben", erzählt die Ballchefin. Geleitet werden diese von Diplomtanzpädagogin Gabriele Remschnig. "Da gehört auch viel Disziplin und Pünktlichkeit dazu", sagt Kraxner, die zuversichtlich ist, dass am Ballabend alles so funktionieren wird, wie es geprobt wurde.

Wie oft sich das Ballkomitee, bestehend aus zwölf Schülerinnen und Schülern der vier Maturaklassen, genau getroffen hat, um den Ball zu organisieren, lässt sich nicht sagen. "Sicher gibt es da die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, aber am Ende will doch jeder einen schönen Ball haben", erzählt Kraxner. Die Vorfreude auf den gemeinsamen Maturaball ist groß.