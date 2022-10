Am Samstag gegen 17.30 Uhr befüllten drei bisher unbekannte Männer in einem Einkaufszentrum in St. Veit/Glan einen Einkaufswagen mit teuren alkoholischen Getränken (Whisky, Rum, Champagner etc.) und bedeckten diesen im Anschluss mit einer ebenfalls gestohlenen Steppdecke.

Die drei Täter wollten über den Notausgang ins Freie flüchten. Durch die akustische Alarmauslösung wurden jedoch zwei Angestellte der Feinkostabteilung auf die Männer aufmerksam und verfolgten diese.

Die Unbekannten ließen – wohl wegen des hohen Gewichts - den Einkaufswagen samt Inhalt ca. 40 Meter nach dem Notausgang zurück und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Nach ersten Überprüfungen konnten im Einkaufswagen Alkoholika im Wert von mehr als 2000 Euro festgestellt werden.