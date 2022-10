Der Duft von frischem Obst verströmt ein feines Aroma, betört die Nase. In einer Schlange stehen Traktoren und Pkw mit Anhängern, voll beladen mit reifen Äpfeln vor dem "Presswerk Hochosterwitz Streuobstzentrum" neben dem Gasthof Schumi in Reipersdorf. Drinnen im Presswerk fließt der gepresste Obstsaft in Strömen. Das heurige Obstjahr bescherte den Obstliebhabern eine reiche Apfelernte – und auch eine ausgezeichnete Qualität. Das wohlschmeckende Naturprodukt bringen die Menschen aus ganz Mittelkärnten ins neue Obstpresswerk. "Schon die vierte Generation der Familie Schumi beschäftigt sich mittlerweile mit dem Obstpressen. Was im Jahr 1950 seinen Anfang nahm, hat sich bis heute zur modernsten Obstpressanalage Kärntens weiterentwickelt. Mit unserem neuen Presswerk wurde im Sommer 2022 die regionale Anlaufstelle für beste Obstveredelung neu errichtet. Für 100 Prozent Fruchtanteil im 100 Prozent eigenen Direktsaft aus eigenem Obst", sagt Christian Schumi, der gemeinsam mit Karl Adrian Reichhold das Projekt plante, errichtete und auch betreibt.