In diesem Jahr haben sich wieder 15 Kommunen dem nationalen

Zertifizierungsprozess unterzogen, der Gemeinden nach ihrer Energieeffizienz beurteilt. Dabei konntne auch zwei Gemeinden im Bezirk St. Veit punkten: Brückl und Guttaring erhielten jeweils drei von fünf Punkte, in der Wertung "e" genannt. Insgesamt wurden 55 "e" für gesetzte Maßnahmen in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz vergeben. Die Gemeinden Brückl und Guttaring konnten mit folgenden Maßnahmen punkten:

Brückl - Biomasseanlage, PV-Anlagen und LED-Beleuchtung

Die Marktgemeinde Brückl bekennt sich zu einem nachhaltigen Umgang mit Energie und Rohstoffen und ist bestrebt, den effizienten Einsatz und die optimale Nutzung von regionalen erneuerbaren Energieträgern in der Gemeinde aktiv zu fördern und weiterzuentwickeln. Wichtige Schritte auf diesem Weg waren beispielsweise die Errichtung und der Betrieb einer Biomasseanlage mit Hackschnitzellogistik, die Errichtung einer PV-Anlage auf kommunalen Gebäuden und die Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtungsmittel.

Guttaring - Mikrofernwärmeanlage geplant

Bereits vor mehreren Jahren wurde die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Guttaring komplett auf LED umgestellt. Das Bildungszentrum wurde nach den Kriterien einer Mustersanierung umgebaut und 2018 neu eröffnet. Hier wurde der Nutzung heimischer Baustoffe der Vorrang gegeben. Im Innenausbau wurde mit sechs verschiedenen heimischen Hölzern gearbeitet, welche auch von Betrieben aus der Region verarbeitet wurden.

Außerdem wurde auch das Umweltzeichen an das Bildungszentrum vergeben und bei der Neugestaltung im Bereich der Pfarrkirche und den neu zu errichtenden Wohneinheiten soll eine Mikrofernwärmeanlage errichtet werden um die neuen Wohnhäuser sowie das Gemeindeamt zu versorgen.