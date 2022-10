Brüder-Duo fechtet sich an die Spitze

Florian Rankl (Junioren U20) und Julian Rankl (Kadetten U17) vom Fechtklub KAC feierten zum Saisonauftakt fulminante Siege. Florian setzte sich in Udine gegen 30 Mitstreiter durch. Nach einer eher durchwachsenen Gruppenphase mit drei Siegen und zwei Niederlagen startete der St. Veiter als Elfter in die K.O.-Phase. Dort konnte er sich souverän ins Finale fechten, wo er gegen den Zweitplatzierten der italienischen Meisterschaften, Alberto Paoletti, kämpfte. In einem hitzigen Duell setzte sich Rankl mit 15:13 gegen den gefährlichen Linkshänder durch und holte sich so den Turniersieg.