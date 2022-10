"Also Künstler bin ich keiner", ruft Franz Orasch seinen Besuchern gleich zu. Aber so ganz, mögen sie ihm das nicht glauben. Der 59-jährige Schlosser aus Guttaring macht neben Geländern und Carports besondere Figuren aus Stahl. Notenschlüssel als Gitarrenhalter, Bienen, Spinnen, Schmetterlinge – die meistverkaufte Figur ist ein giftig aussehender Skorpion. "Die Leute kaufen den gern für den Steingarten", sagt er. Eine vielschichtige Arbeit hat er nun im Auftrag der Marktgemeinde Guttaring gemacht, die am Samstagabend feierlich im Rahmen der Eröffnung und Freyungsaufstellung der Guttaringer Krämermärkte enthüllt wird. Noch ist sie "geheim", aber Orasch gewährte einen kleinen Einblick.