Der St. Veiter Wiesenmarkt war, wie es aussieht, auch für die Viren ein Volksfest. Wie schon am Villacher Kirchtag und am Bleiburger Wiesenmarkt dürften sich diese fröhlich unter den Besuchern verbreitet haben. Denn mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1193,5 weist der Bezirk St. Veit kurz nach dem Ende des zehntägigen Marktes die höchste Zahl an Neuinfektionen in ganz Kärnten auf. Auf Platz 2 liegt der angrenzende Bezirk Klagenfurt-Land.