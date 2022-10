Vor über zehn Jahren erfüllten sich fünf junggebliebene Akademiker und Freizeitmusiker einen Jugendtraum und gründeten eine Rockband. Sie begeisterten bereits bei zahlreichen Auftritten ihr Publikum - und nun ist es wieder soweit: Nach Coronapause findet am Samstag, dem 8. Oktober, in der legendären Erni-Bar am Längsee ein Charity-Konzert mit "Doc five" in erweiterter Formation statt.

Michael Lassnig, Armin Becker, Alexander Hammerschlag, Ulrich Suppan, Gerhard Steiger, Conny Prasser, Nik Vogler und Roman Woschitz werden den Gästen in der Erni-Bar ordentlich einheizen - und das für den guten Zweck. Der Erlös kommt nämlich der Akut-Geriatrie des Krankenhauses Friesach zugute. "Damit werden unterschiedliche Anschaffungen im medizinischen Bereich getätigt", erklärt der ehemalige Rechtsanwalt Ulrich Suppan, der am Samstag auf dem Keyboard in die Tasten greift.

Das Spezielle der Band "Doc five" ist, dass sie sich aus Akademikerinnen und Akademikern zusammensetzt. Internisten, eine Diplompflegekraft, ein Apotheker, ein Anwalt und ein Zahnarzt stehen unter anderen auf der Bühne. "Natürlich war die Idee auch, durch die Musik einen Ausgleich zur Arbeit zu schaffen", meint Suppan.

Seit 2018 ist der Auftritt in der Erni-Bar jedes Jahr ein Höhepunkt für die Freizeitmusiker. Sie treten sonst nämlich nur im privaten Bereich auf. "Die Besucher erwartet viel Spaß, Wiedersehen mit vielen Bekannten, italienische Jause und Wein und ein volles Tanzparkett. Sie dürfen sich auf viel spannende Musik aus den 60er und 70er von CCR, Beatles, Rolling Stones, Bee Gees, Rod Stewart und vielen mehr freuen", sagt Suppan.