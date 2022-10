Ein neuerlicher Vorfall auf dem Gelände des St. Veiter Wiesenmarkts gibt der Polizei derzeit noch Rätsel auf: Samstag gegen 21.45 Uhr konnte sich eine 40 Jahre alte Frau aus Klagenfurt während einer Fahrt in einem Fahrgeschäft plötzlich nicht mehr an ihrem Platz halten und stürzte in die Mitte des Fahrgeschäftes. Dort versetzte ihr dann ein 18-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit einen Stoß, wodurch sie neuerlich stürzte. Im Zuge dieser Stürze erlitt die Frau schwere Verletzungen und blieb auch vorübergehend bewusstlos liegen.

Handyvideo führte zu dem Verdächtigen

Die Frau wurde nach Hilfeleistung und Erstversorgung durch die am Wiesenmarkt anwesenden Rettungssanitäter und dem Notarzt von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Durch ein Handyvideo konnte im Zuge einer örtlichen Fahndung von Beamten der Bereitschaftseinheit der Verdächtige erkannt werden.

Bei der Einvernahme gab der 18-Jährige an, dass er sich lediglich selbst habe schützen wollen, da die Frau in seine Richtung gestürzt sei. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt entsprechend berichtet werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.