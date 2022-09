So hatte sich ein 16-jähriger Tischlerlehrling den Start in den Arbeitstag gewiss nicht vorgestellt. Donnerstagfrüh wurde der junge Mann bei einem Arbeitsunfall in einer Tischlerei im Bezirk St. Veit verletzt. Ein Nagel hatte sich in seinen Fuß gebohrt.

Der Lehrling hatte gemeinsam mit zwei Kollegen, 27 und 56 Jahre alt, Arbeiten an einer Riegelkonstruktion durchgeführt. Mit einer Nagelpistole wurden darauf Holzplatten befestigt. Aus bisher unbekannter Ursache prallte plötzlich ein Nagel von einer Holzplatte ab und blieb im Fuß des 16-Jährigen stecken.

Der junge Mann wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt gebracht.