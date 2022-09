Das Wetter war der Veranstaltung hold: Bei wolkenlosem Himmel und strahlendem Herbstwetter fand am 23. September auf der Burg Hochosterwitz die Enthüllung der Gedenktafel zum 100-jährigen Bestehen des „Khevenhüller 7er-Bund“ statt. Der Bund ist ein Traditionsverband des Luftlande-Jägerbataillons 25 in Klagenfurt und des k&k Infanterieregiments Nr. 7 „Graf von Khevenhüller“. Die Tafel wurde vom Ferlacher Steinmetzmeister Helmut Cekoni angefertigt. Burgherr Karl Khevenhüller hieß alle Angetretenen herzlich willkommen und betonte in seiner Rede die Verbundenheit seiner Familie zur Tradition im Allgemeinen und den speziellen Bezug zu dem Infanterieregiment Nr. 7, dem Gebirgsjäger Regiment 139 und dem jetzigen Jägerbataillon 25.