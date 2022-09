Betroffenheit und Rätselraten nach dem Großbrand im Metnitztal, bei dem am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt wurden. Die Ursache des Brandes des Spar-Marktes im Metnitzer Ortsteil Untermarkt ist noch unklar. Die Vermutung, das Feuer wäre vom Dachstuhl ausgegangen, wird am Donnerstagvormittag nicht bestätigt. "Spekulieren wollen wir nicht", sagt Karl Dobrautz-Leitner, Leiter des Bereiches Leitung Werbung und Information bei Spar Kärnten und Osttirol. Noch am Donnerstag hielt die Feuerwehr Brandwache.