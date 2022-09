Warum Mittwochnachmittag im Metnitzer Ortsteil Untermarkt der dortige Spar-Markt zu brennen begonnen hatte, ist noch unklar. Klar hingegen ist, dass die Sirenen vor Ort um 16.24 Uhr zum ersten Mal schrillten. Laut Freiwilliger Feuerwehr Althofen wurden die Feuerwehren Metnitz, St. Salvator und Grades zum Brandort gerufen. Schnell war allerdings klar, dass sich das Feuer weiter ausgebreitet hatte und so wurde nur 30 Minuten später durch eine Zusatzalarmierung die Mannschaften der Feuerwehren Friesach, Micheldorf und Zeltschach sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan mit einer Drehleiter zum Ort des Geschehens beordert.

Bei Ausbruch des Feuers dürften sich zwar noch Kunden im Supermarkt befunden haben. Sie konnten aber alle unverletzt das Geschäft verlassen. Das Rote Kreuz war sicherheitshalber aber auch am Einsatzort.

Bis kurz vor Redaktionsschluss waren die Männer und Frauen unter schwerem Atemschutz mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Übergreifen auf einen Stall sowie ein weiteres Gebäude neben dem Supermarkt konnte dennoch nicht verhindert werden. Weitere Häuser sollen aber nicht zu Schaden gekommen sein. Die Wasserversorgung wurde von der angrenzenden Metnitz aufgebaut.

Die Freiwillige Feuerwehr Metnitz übernahm für die Nachtstunden die Brandwache, um mögliche Brandherde im Keim zu ersticken. Am Donnerstag werden Brandermittler in Untermarkt erwartet - sie sollen die Brandursache klären. Am Mittwoch wurde davon ausgegangen, dass der Brand im Dachstuhl seinen Anfang nahm.

Ein Stall wurde offenbar zerstört © FF Althofen