Gläubiger stimmten ab, Zukunft von Leitgeb's Nudelspezialitäten steht fest

Sanierungsverfahren über bekannten Betrieb Leitgeb's Nudelspezialitäten am Juli eröffnet, am Montag fand Abstimmung der Gläubiger am Landesgericht Klagenfurt über die Zukunft des Unternehmens ab.