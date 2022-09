"Es fühlt sich wie ein Schildbürgerstreich an", kann es Elke G. aus dem Bezirk St. Veit an der Glan nicht glauben und erzählt: Ihr Sohn (18) ist seit gut drei Wochen im Ausland und leistet dort seinen Zivilersatzdienst. "Weil wir in unserem gemeinsamen Haus tatsächlich eine neue, umweltfreundliche Heizung einbauen lassen möchten, können wir jeden Cent des Klimabonus gut brauchen", sagt die Musikerin. Doch ob ihr Sohn die ihm zustehenden 500 Euro bekommt, steht noch in den Sternen.