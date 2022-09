Brandalarm Freitagnachmittag in der Innenstadt von St. Veit. Im dritten Stock eines Mehrparteienhauses am Herzog-Bernhard-Platz war kurz nach 16 Uhr ein Feuer ausgebrochen. "Es hat in einer Sauna gebrannt, die als Abstellkammer genutzt wurde", sagt Markus Korath, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit. Ersten Informationen zufolge sollen Plastikteile zu brennen begonnen haben. Die Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.