Kennen Sie das "Neuer Pfarrer-Phänomen"? "Offenbar haben alle Probleme im Pfarrhaus nur auf den neuen Pfarrer gewartet - die Toiletten, die Türe und so weiter", sagt Hans Spiegl, seit 1. September neuer evangelischer Pfarrer in St. Veit an der Glan, mit einem Augenzwinkern. Ein Jahr lang war die Stelle, nach Pfarrerin Sabine Schmoly, vakant.