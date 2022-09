Stift trifft Tracht - in St. Georgen am Längsee ist diese Kombination möglich. „Tradition meets Moderne“ lautet das Motto der Kooperation des Trachtenmodengeschäfts Gössl St. Veit mit dem Stift St. Georgen - vertreten durch geballte Frauenpower.

Die Chefinnen trafen sich zum Start ihrer Zusammenarbeit auf einen Austausch im Kräuter- und Blumengarten der Stiftsgärten – mit von der Partie natürlich Dirndln aus dem aktuellen Gössl-Sortiment und natürlich das neue Kräuterdirndl.

"Wir sind gerade am Start unserer Kooperation, so zum Beispiel ist in unserem Hotelshop bereits ein Gössl-Dirndl ausgestellt mit Hinweis auf das Trachtenmodengeschäft Gössl St. Veit, dafür liegen unsere Hotelfolder bei Gössl auf", sagt Hoteldirektorin Sabine Loy. Wie die beiden Gössl-Geschäftsführerinnen Elisabeth Groinig und Susanne Salzer verraten, ist eventuell auch an eine Modeschau im Stifts-Innenhof gedacht.