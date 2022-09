Eine Firma aus dem Bezirk St. Veit/Glan wurde Opfer von dreisten Onlinebetrügern: Im August bestellte das Unternehmen bei einer Automobilfirma in Österreich ein E-Auto. Per E-Mail standen die beiden Firmen in Kontakt. Die Schlussrechnung sollte ebenfalls per Mail die St. Veiter Firma übermittelt werden.

Jedoch konnte diese von unbekannten Tätern abgefangen und mit gefälschten Bankdaten weitergeleitet werden. Die betroffene Firma zahlte nichtsahnend den Betrag für das E-Auto. Der Betrug flog auf, als man sich bei dem Lieferanten erkundigte, ob das Geld auf dem Konto eingelangt war. Darauf erstattete der 38-jährige Firmeninhaber bei der Polizei Anzeige.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.