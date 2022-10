Verkeimungen in den Wasserversorgungen, weniger Wasser aufgrund der Trockenheit bis hin zur Wassernot: Dieser Sommer zeigte, dass es mehr als brenzlig werden kann, was die Wasserversorgung der Bürger angeht. Der Klimawandel wird die Sache zusätzlich anheizen. Das "Team Wasser", ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmer, die Wasserexperten sind, wurde als Verein gegründet. Obmann des Vereines "Team Wasser" ist Berthold Petautschnig aus St. Georgen, Inhaber von "Aquafex" und spezialisiert auf Rohrhygiene und Leitungsdesinfektion. Hugo Fuchs, er bietet mit seiner Firma DDKI in Klagenfurt sämtliche technische Aufarbeitung von Wasserversorgungsnetzen an, ist Schriftführer, Ingo Dimai Kassier. Dimai ist Inhaber der Klagenfurter Firma "LPC" und damit Experte für Outdoor-Lecksuche.