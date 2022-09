Bange Minuten erlebte am Mittwochvormittag ein junger Traktorlenker (19) auf der Seeberg Straße (B 82) in Goggerwenig, Gemeinde St. Georgen am Längsee. Während der Fahrt – der Mann transportierte im Anhänger Silo – nahm er plötzlich Brandgeruch wahr. Deshalb hielt er das Fahrzeug an einer Bushaltestelle an und öffnete die Motorraumabdeckung. Sofort schlugen ihm Flammen entgegen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Launsdorf, Thalsdorf und St. Veit/Glan starteten mittels schweren Atemschutzes einen Löschangriff. Das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr St. Veit wurde nachalarmiert. Trotz sofortiger Löschversuche und dem raschen Eingreifen der Feuerwehren brannte der Traktor vollständig aus.

Defekt im Hydraulikblock

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Als Brandursache konnte ein Defekt im Hydraulikblock des Traktors ermittelt werden. "Da sich die Bergung des Fahrzeuges und die Entfernung des durch Diesel kontaminierten Erdreiches als sehr aufwändig gestaltete, kam es bis 13.35 Uhr teilweise zur Totalsperre der B 82", schreibt die Polizei in einer Aussendung. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro, dürfte aber durch eine Versicherung gedeckt sein.