Bange Minuten erlebte am Mittwochvormittag ein Traktorlenker auf der Seeberg Straße (B 82) in Goggerwenig, Gemeinde St. Georgen am Längsee. Während der Fahrt - der Mann transportierte im Anhänger Silo - bemerkte er eine Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug. Er konnte, wie die Feuerwehr Thalsdorf auf ihrer Facebook-Seite berichtet, den Traktor noch rechtzeitig in einer Busbucht parken und die Einsatzkräfte verständigen.

Die Feuerwehr startete gemeinsam mit ihren Kollegen der FF Launsdorf mittels schwerem Atemschutz einen Löschangriff. Das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr St. Veit wurde nachalarmiert. Auf der Seebergstraße kam es aufgrund des Löscheinsatzes zu Verkehrsbehinderungen.