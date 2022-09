Fast alles beim Alten, aber dennoch alles neu: Der Verein „Art & Dance Center“ zieht in St. Veit ein. Ein neuer Verein übernimmt ein bestehendes Tanzstudio in St. Veit. Unter dem Namen „Art & Dance Center“ werden Chiara Pichorner und Nikola Krumpholz, die schon das Tanzstudio „Art & Dance Connection“ in Eisenstadt führen, die bestehende Filiale der Dance Industry übernehmen. Chiara Pichorner lebt und arbeitet in St. Veit und Nikola Krumpholz kehrt zurück zu familiären Wurzeln.

Das Trainerteam wird übernommen und somit auch die bestehenden Stile und Kurse. Es wird dennoch viel Neues Programm geben "und es sollte für jede Altersgruppe was dabei sein". Ab vier Jahren kann man einsteigen, die Bandbreite reicht bis zu Erwachsenen-Kursen. Von Ballett über Jazz bis zu Hip Hop und Commercial ist alles vertreten.