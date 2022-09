Barbara Busarello ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, sie absolvierte im Laufe ihrer beruflichen Karriere eine Reihe an Zusatzausbildungen, wie beispielsweise die zur Heilmasseurin und gewerblichen Masseurin, Kinesiologin oder Klangschalenmassage-Therapeutin. "Jeder hat ein Werkzeug mitbekommen, um sich selbst zu heilen." Nach diesem Grundsatz arbeitet Busarello – seit Neuestem auch in ihrer Praxis Sonnenherz in St. Veit, die sie am Hauptplatz 7 eröffnet hat.

Angeboten werden unter anderem Heilmassagen und Massagen, humanenergetische Behandlungen und systemische Aufstellungsarbeit, energetische Körperreinigung durch Räuchern, individuelle Bachblütenmischungen oder "TCM – Fünf-Elemente-Ernäherungsberatung".