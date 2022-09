Über Gläubigerantrag wurde am Freitag, 16. September, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Vermögen der Firma Vasile Tinca, Holzverarbeitung und -bringung in Launsdorf eröffnet.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 24. Oktober über den KSV1870 angemeldet werden. E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at.

Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor.

Zum Insolvenzverwalter wurde Eduard Sommeregger, Rechtsanwalt in St. Veit bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 07. November statt.