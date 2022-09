Seit Mitte August dieses Jahres steht eine Firma im Bezirk St. Veit im Kontakt mit einem Unternehmen in Shanghai, wobei es im Vorjahr bereits eine positive Geschäftsbeziehung gegeben hat. Bei dem erneuten Auftrag an diese Firma hat der Kontakt per E-Mail stattgefunden und es wurde eine Anzahlung in Höhe von mehreren Zehntausend Euro getätigt. Es wurde vereinbart, dass der restliche Geldbetrag beim Erhalt der sogenannten "Bill of Lading" (Urkunde über einen abgeschlossenen Seefrachtvertrag) zu begleichen ist.