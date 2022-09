Ein 28-jähriger Arbeiter aus Klagenfurt war am Donnerstag in einer Firma in der Stadtgemeinde Althofen damit beschäftigt, mit einem Hallenkran bei einer Backenbrechanlage einen Backentausch vorzunehmen. Dabei blieb vermutlich der Kranhaken des Hallenkrans aus bisher unbekannter Ursache hängen, schlug zurück und traf den Arbeiter im Gesichtsbereich. Er erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erster Hilfe durch zwei First-Responder von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.