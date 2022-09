Christoph Grabuschnig ist mit ganzem Herzen und vollem Elan Schlagwerker. Dieser Leidenschaft frönt er, seit er sieben Jahre alt ist. Grabuschnig ist auch Mitglied des Kärntner Trommlerkorps und Student an der Gustav-Mahler-Privatuniversität in Klagenfurt. "Ich studiere im Fach Schlagwerk Klassik Instrumental und Gesangspädagogik", erklärt Grabuschnig, der in Graßdorf in der Gemeinde Frauenstein daheim ist. Weil die Zeit der Corona-Pandemie eine konzertlose war, gründete er mit zwei Professoren seiner Uni und sechs weiteren Studierenden die "Percussion Group Carinthia". Am 23. September drehen die Musiker und Musikerinnen in der Kulturhalle Althofen mit allem, was das Schlagwerk hergibt, auf - und bedienen damit eine künstlerische Marktlücke im Konzertbereich: "Reines Schlagwerk, das ist nichts Alltägliches", sagt Grabuschnig. "Nächstes Jahr soll es mehr Konzerte geben", erklärt der 24-Jährige.