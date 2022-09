Am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit wurde an vier Mediziner und einer Medizinerin die Titel Oberarzt beziehungsweise Oberärztin verliehen. Sie arbeiten in den Bereichen Anästhesiologie und Intensivmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Radiologie.

Mit Georg Allmayer, der seit 2016 im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit beschäftigt ist, hat das Ordenskrankenhaus einen versierten Anästhesisten und Intensivmediziner gewonnen. Die Abteilung für Innere Medizin hat mit Fabian Hohenwarter, ebenfalls seit 2016 bei den Barmherzigen Brüdern tätig, einen neuen Oberarzt. Der Internist unterstützt das Team schwerpunktmäßig im Bereich der Endoskopie zur Abklärung gastroenterologischer Beschwerden und bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.

Mit Erfahrung

Das Team des Institutes für Radiologie hat mit Mario Tamegger ebenfalls einen neuen Oberarzt mit großem Know-how im Bereich der radiologischen Diagnostik und Intervention. Aber auch an der Chirurgischen Abteilung gibt es Grund zur Freude - Alexander Todoroff, der mit Unterbrechungen seit 2009 im Haus tätig ist, konnte die Ernennungsurkunde überreicht werden.

Der Schwerpunkt der neuen Oberärztin Sanja Zuljevic an der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe liegt im Bereich der Behandlung von Patientinnen mit Schwangerschaftsdiabetes, Therapie bei Inkontinenz, Senkungs- und Beckenbodenbeschwerden sowie operative Eingriffe bei gynäkologischen Karzinomen.

Bei Ausbildung führend

Das Ordenskrankenhaus in St. Veit bildet Ärztinnen und Ärzte in fünf verschiedenen medizinischen Fachbereichen aus. Nach dem Ende ihrer Basis- und Facharztausbildung werden sie zu OberärztInnen ernannt. Das St. Veiter Krankenhaus ist akademisches Lehrkrankenhaus aller medizinischer Universitäten in Österreich (Wien, Graz und Innsbruck.