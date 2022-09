Erhitzte Gemüter und dicke Luft zwischen Tourismusverband und der Gemeinde St. Georgen am Längsee. Vor kurzem wurde in Drasendorf eine Aussichtsplattform vom Tourismusverband St. Georgen am Längsee errichtet. "Wir wollten damit den Längsee und die Gegend rundherum attraktiver machen. 50.000 Euro wurden investiert. Die Kosten haben sich der Tourismusverband St. Georgen am Längsee und das Land Kärnten geteilt", sagen Tourismusverband-Vorsitzender Manfred Fellner und sein Finanzreferent Herbert Marktl.