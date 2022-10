Eineinhalb Jahre lang wurde geplant, das Projekt ist jetzt bewilligt und soll den Weg der Gäste auf die Burg Taggenbrunn erleichtern - egal, ob Besucher der Kulturveranstaltungen oder der Dauerausstellung "Zeiträume" von André Heller. Der Lift wird in einem 40 Meter hohen Liftturm geführt, ein Teil des Turmkörpers befindet sich im Hang unter der Burg, ist also nicht sichtbar. Das Bauwerk kommt an die Westseite der Burg und soll Gäste von den unteren Parkflächen rasch zur Burg bringen, wenn die obersten Parkplätze ausgelastet sind. Wer nicht gehen will, oder kann: "Bis jetzt haben wir immer Shuttlebusse gehabt, aber da gab es lange Wartezeiten", sagt Jaques Lemans-Chef und Burgherr Alfred Riedl. Die Busse gehören mit der Lift-Eröffnung dann der Vergangenheit an. Riedl: "600 Personen können in 15 Minuten transportiert werden."