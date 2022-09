Da nicht alle Kinder die Schule ohne Hilfe bewältigen können und den Eltern oft das Geld für Nachhilfe fehlt, eröffnete die Caritas Kärnten dank Hauptsponsor Rotary Club St. Veit an der Glan im Herbst 2020 in der Grabenstraße 34 in St. Veit ein Lerncafé. Die Rotarier unterstützen seither mit 20.000 Euro pro Jahr diese Bildungseinrichtung, in der 16 Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Herkunftsländer kostenlos ihre Hausaufgaben machen und für anstehende Tests und Schularbeiten lernen. Die Jugend und deren Förderung liegt den Rotariern grundsätzlich sehr am Herzen. Die Unterstützung des Lerncafés setze aber bei den „Basics“ an, betont deren Präsident Michael Sterneck, nämlich: „Wir wollen Eltern, die sich eine Nachhilfe nicht leisten können, dabei helfen, dass ihre Kinder einen schulischen Abschluss erreichen.“