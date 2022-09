Als im Februar der Krieg in der Ukraine ausbrach, war für die St. Veiterin Dominika Schweiger-Kwiatkowski, Geschäftsführerin der Werbeagentur „Werbereich OG“ aus Klagenfurt, sofort klar: „Ich muss etwas tun!“ Schnell war die Idee geboren, Shirts, Sweater und Caps mit der Aufschrift „NO WAR“, also „Kein Krieg“, zu kreieren und über ihre Website mini-twin.at zu verkaufen. Schweiger-Kwiatkowski: „Ich hoffe, die Leute tragen die Shirts auch weiterhin, um den Sinn dahinter nach außen zu tragen, denn: Keiner will Krieg.“